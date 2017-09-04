 بالفيديو.. لحظة سماع شاب صوت أمه لأول مرة بعد 30 عاما أصم - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. لحظة سماع شاب صوت أمه لأول مرة بعد 30 عاما أصم

بالفيديو.. لحظة سماع شاب صوت أمه لأول مرة بعد 30 عاما أصم
خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سماع الشاب الكويتي الأصم، عامر العازمي، لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي، بعد إجرائه عملية زراعة القوقعة، بعد ثلاثين عاما قضاها دون سماع صوت.

وظهر العازمي في الفيديو – الذي نشره على حسابه بـ ” تويتر ” ، وهو يسمع لأول مرة بشكل طبيعي صوت والدته التي تصوّره وهي واقفة بجانبه، وتبكي وهي تسأله: تسمعني؟ ليرد بتأثر: إيه، وتنخرط بالبكاء.

وكان العازمي قد أجرى عملية زراعة القوقعة بعد أن قضى عقودا عاجزا عن سماع أي شيء، وعرض التبرع بسماعاته المخصصة للصم، لعدم حاجته لها.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 13 ساعة

ماشاء الله تبارك الله ,, الله يتمم عليه بخير وفرحه دائمه له ولأمه ومحبيه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 13 ساعة

سبحان من علم الانسان ما لا يعلم

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 12 ساعة

الله واكبر..ولله الحمد..بالتوفيج.

[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 11 ساعة

الحمد لله وربنا يشافية و يعافية ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 5061 ] نشر منذ 9 ساعات

الام شيء عظيم وباب من أبواب الجنة يقفل هذا الباب. بعد موتها ونصيحة لكل من أكرمه الله بوجود والدته ان يتنعم بهذا الباب ولا يفارقه ابدا ابدا

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