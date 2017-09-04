بالفيديو.. لحظة سماع شاب صوت أمه لأول مرة بعد 30 عاما أصم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سماع الشاب الكويتي الأصم، عامر العازمي، لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي، بعد إجرائه عملية زراعة القوقعة، بعد ثلاثين عاما قضاها دون سماع صوت.

وظهر العازمي في الفيديو – الذي نشره على حسابه بـ ” تويتر ” ، وهو يسمع لأول مرة بشكل طبيعي صوت والدته التي تصوّره وهي واقفة بجانبه، وتبكي وهي تسأله: تسمعني؟ ليرد بتأثر: إيه، وتنخرط بالبكاء.

وكان العازمي قد أجرى عملية زراعة القوقعة بعد أن قضى عقودا عاجزا عن سماع أي شيء، وعرض التبرع بسماعاته المخصصة للصم، لعدم حاجته لها.