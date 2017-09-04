بالفيديو.. لحظة سماع شاب صوت أمه لأول مرة بعد 30 عاما أصم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة سماع شاب صوت أمه لأول مرة بعد 30 عاما أصم
وثق مقطع فيديو لحظة سماع الشاب الكويتي الأصم، عامر العازمي، لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي، بعد إجرائه عملية زراعة القوقعة، بعد ثلاثين عاما قضاها دون سماع صوت.
وظهر العازمي في الفيديو – الذي نشره على حسابه بـ ” تويتر ” ، وهو يسمع لأول مرة بشكل طبيعي صوت والدته التي تصوّره وهي واقفة بجانبه، وتبكي وهي تسأله: تسمعني؟ ليرد بتأثر: إيه، وتنخرط بالبكاء.
وكان العازمي قد أجرى عملية زراعة القوقعة بعد أن قضى عقودا عاجزا عن سماع أي شيء، وعرض التبرع بسماعاته المخصصة للصم، لعدم حاجته لها.
اعتذر لعدم رد ،، انا في حاله صدمه pic.twitter.com/0WSWUUScYC
— Amer Alazmi (@amerkuwaiti) September 4, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 13 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,, الله يتمم عليه بخير وفرحه دائمه له ولأمه ومحبيه .. آمين ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 13 ساعة
سبحان من علم الانسان ما لا يعلم
Zezu[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 12 ساعة
الله واكبر..ولله الحمد..بالتوفيج.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ 11 ساعة
الحمد لله وربنا يشافية و يعافية ان شاء الله
الواقع[ عدد التعليقات: 5061 ] نشر منذ 9 ساعات
الام شيء عظيم وباب من أبواب الجنة يقفل هذا الباب. بعد موتها ونصيحة لكل من أكرمه الله بوجود والدته ان يتنعم بهذا الباب ولا يفارقه ابدا ابدا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17666 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يتم عليه نعمته. ويحفظ له امه. احلى صوت. يسمعه الشخص صوت والديه