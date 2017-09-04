بالفيديو.. نائب أمير الشرقية يوجّه بضبط " المعتدي على الطفل " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وجّه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية، بالبحث والتحري عن الرجل الذي ظهر في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على طفل في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، ثم إحالته إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم وتطبيق النظام بحقه.

وطالب نائب أمير المنطقة من لديه معلومات عن المعنف بالإدلاء بها لدى جهات الاختصاص، للتعامل معه وفق النظام، وشدد على ضرورة أن يقوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بمتابعة حالة الأسرة.