بالفيديو.. نائب أمير الشرقية يوجّه بضبط " المعتدي على الطفل " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نائب أمير الشرقية يوجّه بضبط ” المعتدي على الطفل “
وجّه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية، بالبحث والتحري عن الرجل الذي ظهر في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على طفل في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، ثم إحالته إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم وتطبيق النظام بحقه.
وطالب نائب أمير المنطقة من لديه معلومات عن المعنف بالإدلاء بها لدى جهات الاختصاص، للتعامل معه وفق النظام، وشدد على ضرورة أن يقوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بمتابعة حالة الأسرة.
Ww[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي ضربة خطافيه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8502 ] نشر منذ 1 ساعة
وش اللي عادي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا مريض نفسي او مدمن مخدرات
الله لايبلانا بس
بتسمع فيه بكره اذا شالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
ابو راكان[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 52 دقيقة
طفشان من صياح ولده
وحاب يشوته شوته خاطفيه
تهذيب وتأديب
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10842 ] نشر منذ 35 دقيقة
بعض الأطفال يستحق هكذا 😤😤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8502 ] نشر منذ 27 دقيقة
اي تهذيب واي تأديب
يابوراكان
ليكون انت مثله ثم نبلغ عليك