قطر تعتقل الحجاج العائدين إلى الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

اعتقلت الحكومة القطرية الحجاج العائدين من المملكة بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام.

ودشن مغردون وسما بعنوان: ” قطر تضايق حجاجها العائدين! ” ، نددوا من خلاله بممارسات الحكومة القطرية بحق الحجاج.

وأوضح مواطن قطري أن سبب اعتقال قريبه ويدعى ” عزام المري ” ، أنه كتب تغريدة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على حسن وحفاوة الاستقبال.

كما اعتقلت السلطات القطرية الحاج بريك بن هادي ووضعته تحت الرقابة، وذلك بعد عودته إلى الدوحة للتحقيق معه بعد أن ألقى قصيدة أشاد فيها بالتسهيلات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين.