قطر تعتقل الحجاج العائدين إلى الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تعتقل الحجاج العائدين إلى الدوحة
اعتقلت الحكومة القطرية الحجاج العائدين من المملكة بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام.
ودشن مغردون وسما بعنوان: ” قطر تضايق حجاجها العائدين! ” ، نددوا من خلاله بممارسات الحكومة القطرية بحق الحجاج.
وأوضح مواطن قطري أن سبب اعتقال قريبه ويدعى ” عزام المري ” ، أنه كتب تغريدة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على حسن وحفاوة الاستقبال.
كما اعتقلت السلطات القطرية الحاج بريك بن هادي ووضعته تحت الرقابة، وذلك بعد عودته إلى الدوحة للتحقيق معه بعد أن ألقى قصيدة أشاد فيها بالتسهيلات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33480 ] نشر منذ 4 ساعات
الله عليك يا يتيم المجد والشيم ، حبت مسعاك ,,
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8085 ] نشر منذ 4 ساعات
﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي علامها مره دين ومره سب وشتم
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8085 ] نشر منذ 4 ساعات
سُئِل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
﴿ أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ أي ليبتلينا أم ليمكِّننا، فقال رحمه الله:
لن تُمكَّن قبل أن تُبتلى، قال تعالى:أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 4 ساعات
اسلمتي ياديم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
امس اغاني وقصيد غزل
وسب وشتم بخلق واليوم غيرر
الله يتوب عليك ويعفو عنا جميعا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17660 ] نشر منذ 4 ساعات
شكلهم متعجلين لان اليوم اخر ايام التشريق الله يتقبل منهم.
الله يصلح الحال. ويحميهم
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8085 ] نشر منذ 4 ساعات
الله عز وجل فرز المؤمنين و محصهم، قال تعالى:
﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾
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إن شئتَ قل: أنا مؤمن، أنا أحب الله ورسوله ولكنَّ الله متكفِّل بأن يضعك في ظرف يكشف فيه حقيقَتك
والله عز وجل متكفِّل بأن يضعك في حجمك الحقيقي، و كيف ذلك ؟ قد تحيط بك مشكلة فإن رسَبتَ
فقد حُجِّمتَ و إن نجحتَ فقد نجحتَ، إذًا النبي عليه الصلاة والسلام و أصحابه الكرام ما نجَوْا من الإبتلاء
وكانت معركة الخندق من أشدِّ أنواع الإبتلاء.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً (11)﴾
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8085 ] نشر منذ 4 ساعات
__عندك فتوى تحرم الشعر وتخرج الشاعر من الملة??
__ اليس من حق المسلم أن يدافع عن نفسه إذا أحد غلط عليه ولا تبغيه دجاجة الكل ينقر فيه ويسكت له??
__ هو فيه أحد مفهمك إن الشخص إذا كان مسلم ياجب عليه الإعتكاف وقراءة القرآن فقط
وإذا دخل الصحيفة يعلق تكون تعليقاته فقط عن الدين ??
__ السب و الشتم يقال عن الألفاظ النابية و الغير لائقة كـ اللعن مثلاً .
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أنت وأشكالك فاهمين الدين غلط .
المختار جنوب المغرب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد الخبر عاري من الصحة .اتمنى ان لا نخلط بين الدين والسياسة
الشهري[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 11 دقيقة
ماعمرها صارت الناس تفرح وتحتفل بعوده الحجاج وذا يعتقل حجاج