بالفيديو.. ابنة حليمة بولند تحتفل في العيد بأحمر الشفاه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ابنة حليمة بولند تحتفل في العيد بأحمر الشفاه
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأبنت الإعلامية حليمة بولند عقب نشرها المقطع عبر صفحتها علي انستجرام تتنقل أجواء عيد الاضحى للناس.
ظهرت الفتاة الصغيرة كاميليا واضعة أحمر الشفاه وراحت تتغزل بها قائلة: ” فديت القمر اللي قاعدة أحطلها حمرا ” ، وحاولت إخفاء وجه بناتها بالصور التعبيرية، ولكن في إحداها ظهرت ملامح طفلتها.
. اجواء العيد مع #حليمه_بولند وبناتها مريم وكاميليا 💕 الله يحفظ لها بناتها ويبلغها فيهم كل خير 🌸 . . . . . . . . . . . . . . #بثينه_الرئيسي #دنيا_بطمة #فرح_الهادي #حليمه_بولند #دبي #الكويت #احلام_الشامسي #عقيل_الرئيسي#دبي #قطر #السعوديه #البحرين #خلود_امين #حلا_الترك #فوز_الفهد #عبودكا #حنان_الخضر #بلقيس #نهى_نبيل #هيا_عبدالسلام #روان_بن_حسين #الرياض #غدير_السبتي #امل_العوضي #مريم_حسين #هنادي_الكندري #هيا_الشعيبي
الشاهين[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 4 ساعات
الأم المثالية .
برق[ عدد التعليقات: 10776 ] نشر منذ 25 دقيقة
كاميليا ياروح ماما
وماما ياروح ابوفارس
ابك ابك ابك