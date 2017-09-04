بالفيديو.. ابنة حليمة بولند تحتفل في العيد بأحمر الشفاه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأبنت الإعلامية حليمة بولند عقب نشرها المقطع عبر صفحتها علي انستجرام تتنقل أجواء عيد الاضحى للناس.

ظهرت الفتاة الصغيرة كاميليا واضعة أحمر الشفاه وراحت تتغزل بها قائلة: ” فديت القمر اللي قاعدة أحطلها حمرا ” ، وحاولت إخفاء وجه بناتها بالصور التعبيرية، ولكن في إحداها ظهرت ملامح طفلتها.