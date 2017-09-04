علاج جديد لمكافحة العقم الناجم عن علاجات السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حدد فريق من العلماء عقارا يمكن أن يحمي المرأة من العقم الذي يتبع عادة علاجات السرطان، وعادة ما تتعرض النساء اللاتي يعانين من علاجات السرطان سواء الإشعاعية أو الكيميائية إلى العقم في معظم الحالات.

ووفقا لدراسة أجريت في كلية طب ” وايل كورنيل ” في نيويورك، فإن ما يقرب من 40% من جميع الإناث الناجيات من سرطان الثدي يعانين من فشل المبايض المبكر، ويفقدن وظيفة طبيعية من المبايض وغالبا ما يصبن بالعقم.

وحددت الدراسة بروتين (CHK2) الذي يفعل عندما تتلف البويضات عن طريق الإشعاع، ويلغي إفراز البويضات مع تلف الحمض النووي.

ولوحظ عندما نجح العلماء في استئصال بروتين”(CHK2)، نجاح البويضات في إصلاح الحمض النووي لتنجح إناث فئران التجارب اللاتي خضعن للبحث في الإنجاب.

وقال جون شيمينتي، المؤلف الرئيسي للدراسة: ” أثبتت التجارب التي أجريت على تثبيط نشاط بروتين ” (CHK2) لم يقتل البويضات التي تعرضت للإشعاع وظلت خصبة، مما يتيح فرصة للإنجاب.