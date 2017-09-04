جراحو العظام يطالبون بتخفيف أحمال الحقائب المدرسية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طالب جراحو العظام بضرورة تخفيف أحمال الحقائب المدرسية التي حملها أطفالنا على كاهلهم، لما تشكله من أضرار صحية بالغة على ظهورهم وعمودهم الفقري على حد سواء.

وقال الدكتور جوشوا هيمان من مستشفى نيويورك مورس ستانلي للأطفال في مدينة نيويورك: ” يجب على الآباء فحص حقيبة أطفالهم من وقت لآخر، فغالبا ما يحملون أكثر مما ينبغي، ليحملوا الأجهزة الإلكترونية، أحذية وغيرها من البنود غير الضرورية ” .

وحث هيمان، الآباء – قبل إرسال الأطفال إلى المدرسة – ألا يتعدى وزن الحقيبة بمحتوياتها عن أكثر من 15% من وزن جسم الطفل، وضرورة شراء الحقيبة المدرسية المزودة بالأشرطة الواسعة والمبطنة لمنعها من إتلاف الكتفين وتقليل الحمل على العمود الفقري.

ويشدد الجراحون على ضرورة التوجه للطبيب في حال معاناة الطفل من ألم، أو وخز أو ظهور علامات حمراء على الظهر مع استمرار الألم.