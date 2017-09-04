الإصحاح البيئي ترش 125 لتر مبيدات في عرفات ومزدلفة خلال يومين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رشَّت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة 125 لتراً من المبيدات على عدد من المواقع في عرفات ومزدلفة اعتباراً من يوم 10 / 12 / 1438 هـ حتى يوم 12 / 12/ 1438هـ.

جاء ذلك ضمن خطة تطهير المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ بمتابعة أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار وإشراف وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط.

وقال مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي والمرادم المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث: شهدت الفترة المذكورة رش 9020 دورة مياه و67 مصرفاً للسيول و33 عبارة و191 مكاناً لتجمع النفايات من خلال ست فرق مزودة بسيارة ميكروجين وسيارة رش آلي وطرمبتي رش وميكروجين رش يدوي وضباب يدوي.