بالصور.. مرسيدس AMG تكشف عن إصدارات حصرية لموديلات G63 وG65 - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أعلنت مرسيدس AMG أنها تخطط لتقديم إصدارات G63 وG65 الحصرية في معرض سيارات فرانكفورت، المقرر انطلاق فعالياته في 12 سبتمبر المقبل.

ولكن قبل ذلك كشفت عنهما على الإنترنت، لدى سيارتي الـ SUV عاليتا الأداء خارجية فريدة من نوعها تأتي بطلاء رمادي مميز، كما أن لديهما ألواح حماية فولاذية مقاومة للصدأ، بالإضافة إلى شرائط سباق AMG وشرائط بلاستيكية مطعمة بألومنيوم أسود، أما بالنسبة للجنوط فهي 21 إنش خفيفة الوزن تكون مطلية بالأسود المنطفيء في موديل G63، ومطلية بالأبيض المنطفيء في موديل G65.

تستمر هذه اللمسات الفريدة من نوعها في المقصورة، حيث تأتي بجلد AMG الرياضي بلونين، وجلد متباين بلونين كذلك بلوحة القيادة، وبالإضافة إلى ذلك فهنالك عدة لمسات ألماسية براقة على المقاعد والأبواب من الداخل، وأخيرًا فالمقاعد الأمامية لديها وظيفة التبريد والتدفئة والمقصورة مزخرفة بألياف الكربون والخشب الأسود.

أما بالنسبة للطاقة، فتمامًا مثل الموديلات القياسية تأتي G63 الإصدار الحصري بمحرك تيربو مزدوج 5.5 لتر 8 سلندر قوة 571 حصان و760 نيوتن.متر من عزم الدوران، بينما G65 الإصدار الحصري فلديها محرك تيربو مزدوج 6 لتر 12 سلندر بقوة 630 حصان و1,000 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما بالنسبة للأسعار، ففي ألمانيا ستبدأ G63 الإصدار الحصري من 163,125 يورو (729 ألف ريال)، في حين أن G65 الإصدار الحصري ستبدا من 287,658 يورو (1.286 مليون ريال).

