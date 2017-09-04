بالفيديو.. شرطة مكة تكشف حقيقة اختفاء الشقيقتين في بحرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الإثنين، ملابسات اختفاء الشقيقتين التي أكدت أنباء اختطافهما وفق شهادة أختهما الصغيرة، مؤكدة أن الفتاتين لم تتعرضا للاختطاف، وأن الأخت الكبيرة المختفية تعاني من تخلف عقلي.

قال الناطق الإعلامي للشرطة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه فِي صباح اليوم الإثنين حضر والدهما مصطحبا ابنتيه، وهما بحالة صحية جيدة، مضيفا أن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي وأحضر تقريرا طبيا يثبت حالتها، جرى تكثيف البحث والتحري حال تلقي البلاغ من قبل الجهات الأمنية للوصول لهما وذلك لضمان سلامتهما وعدم تعرضهما للإيذاء.

واستُكملت إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهما، وجرى سماع أقوالهما ولم يتضح مبدئياً من خلال الإجراءات الأولية تعرضهما لعملية اختطاف، وستتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكان والد الفتاتين ظهر في مقطع فيديو، أكد خلاله أنه تم العثور على ابنتيه وأنهما بصحة جيدة، فيما أكدت مصادر أن شخصا عثر عليهما تتمشيان في إحدى الحدائق.

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