نصف مليون ريال تكلفة ليلة واحدة في مخيمات أثرياء العرب بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن طبيعة المخيمات الجديدة بمزدلفة، والتي تسمى بـ ” الخمس نجوم ” ، ويتم تخصيصها لفئة الأثرياء من الحجاج العرب وأكثرهم من الخليجيين والمصريين.

تمتاز المخيمات بالفخامة ومزودة بكراسي للنوم وأخرى للمساج ويصل سعر المبيت لليلة الواحدة فيها إلى أكثر من ألف ريال.

وتصل أعداد سكان تلك الخيام إلى 400 حاج، ويكونون من رجال الأعمال والسياسيين والدبلوماسيين والمشاهير والفنانين والرياضيين والدعاة، وتعيَّن لهم حراسات خاصة، كما تُفرش تلك الخيام بالرخام والورود وتحيطها الإضاءات من كل جانب.

وتعين الشركة القائمة على تلك الخيام تعيين طباخين من خمس جنسيات، هي السورية واللبنانية والمصرية واليمنية والفلبينية في بوفيه خاص لإعداد الطعام الفاخر لسكانها، كما توفر دروسا دينية وقراء من نجوم الفضائيات لإمداد الحجاج بالموعظة والإجابة عن استفساراتهم.

وأكدت المصادر أن الشركة تتقاضى عن ليلة الإعاشة الواحدة نحو 400 ألف ريال من سكان تلك الخيام.