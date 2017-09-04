مدير عام الجوازات يزور معسكر منى الجبل الكشفي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى معسكر منى الجبل الكشفي الذي يعد أحد معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية.

وشارك اللواء اليحيى منسوبي الكشافة في توزيع المياه الباردة على الحجاج ، مبدياً سعادته بالمشاركة في مثل هذه الأعمال التطوعية مرحباً بالتعاون مع جمعية الكشافة بما يتواكب مع التطلعات التي من شأنها تحقيق النجاح والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن لدى جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نحو 11 معسكراً كشفياً تضم 5000 من القادة الجوالة والكشافة.