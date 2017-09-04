العائلة الملكية تنتظر مولودًا جديدًا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلن قصر كنسينغتون، عن انتظار الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون مولودهما الثالث.

وجاء البيان كالتالي: ” يعلن دوق ودوقة كمبردج أن دوقة كمبردج في انتظار مولودها الثالث.. أسعد الخبر الملكة وأفراد أسرتي الأميرين ” .

كما أورد البيان معلومات عن أن الدوقة تعاني من الغثيان في فترة الصباح وقد ألغت برنامجها الرسمي اليوم الإثنين.

يذكر أن وليام وكايت لديهما طفلين هما الأمير جورج البالغ من العمر 4 أعوام، وهو الثالث في خط الوصول إلى العرش الملكي، كما لديهما شارلوت أميرة كامبريدج، وهي الرابعة على ترتيب العرش البريطاني.