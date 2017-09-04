مرور طبرجل يطيح بـ " أشجع مفحط " - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تمكنت دوريات المرور بمحافظة طبرجل، من الإطاحة بقائد مركبة مارس التفحيط وروج له بوضع ملصق ” إن كنت شجاعًا فتقدم ” على سيارته.

وقال مدير مرور محافظة طبرجل، المقدم صلاح بن دعيجا، أن دوريات المرور أطاحت بالقوة الجبرية بقائد مركبة قام سائقها بممارسة التفحيط بدون لوحات بإحدى الحدائق العامة، بعد أن رفض الوقوف معرضًا نفسه ومستخدمي الطرق والمتنزهين بالحديقة للخطر، وروج لفعلته وممارسته للتفحيط بالشجاعة بوضع ملصق ” إن كنت شجاعا فتقدم “.

وكانت دوريات المرور قامت بحجز المركبة وتسجيل المخالفات المترتبة عليه والتي تجاوزت 35 ألف ريال، وذلك تمهيدًا لعرض قائد المركبة على الهيئة المرورية لسجنه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحقه.