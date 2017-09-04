الشيخ النشوان : المملكة أنفقت الكثير لتطوير المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان باسم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس وباسم أصحاب الفضيلة القضاة في هذه البلاد المباركة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده على ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام وسلامة الحجاج ويسر أداء المناسك سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويردهم إلى بلادهم سالمين غانمين .

وقال الشيخ النشوان في تصريح صحفي: نحمد الله سبحانه وتعالى على مامنّ به على المسلمين من نجاح منقطع النظير لموسم حج هذا العام فقد انقضى الموسم ولله الحمد والمنّة بأمن وسلام دون حوادث تكدر صفوه أو تقلق الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله ويأملون بأداء المناسك باليسر والسهولة .

وأضاف معاليه تمكين ضيوف الرحمن من اداء مناسكهم بكل يسر تحقق لهم ولله الحمد بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة وولاة أمر هذه البلاد المباركة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إنجاح موسم الحج لينعم الحجاج بأمن وأمان وتنظيم وترتيب ويتفرغوا لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ولله الحمد.

وتابع: لقد كان لهذه الجهود الكبيرة والامكانات والخدمات العظيمة التي سخرتها الدولة وفقها الله والتي تمت ولله الحمد وفق خطط مدروسة تظافرت فيها الجهود وتم التنسيق والمتابعة والتنفيذ لها من جميع قطاعات الدولة والتي انعكست آثارها الإيجابية على أرض الواقع فجاءت النتائج بنجاح متميز لحج هذا العام .

وأردف: كل منصف يبصر ما بذل ويبذل من اموال طائلة وإنفاق سخي كريم في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة ومن تطوير مستمر خدمة لضيوف الرحمن وصيانة لهذه الشعيرة المباركة وتسهيلاً لأدائها ، يوازي ذلك القوى البشرية التي سُخرت لخدمة الحجيج من رجال الأمن البواسل الذين واصلوا الليل بالنهار دون كلل أو ملل ، يرشدون وينظمون ويراقبون سير الحجيج وانتقالهم بين المشاعر ضماناً لسلامتهم وتحقيقاً لأمنهم .

واستطرد الشيخ سلمان بن محمد النشوان: هذه الجهود المباركة أعظم رد على المشككين والمغرضين الذين تربصوا بالمسلمين الدوائر وحاكوا للأمة الدسائس وخططوا للنيل من أمن الحج وسلامة الحجاج فباءت مساعيهم بالفشل وخابت مخططاتهم فلله الحمد والفضل على ما تم وتحقق ونسأله سبحانه ان يوفق ويعلي شأن هذه البلاد المباركة وولاة امرها وشعبها ويديم امنها وعزها واستقرارها وبلاد المسلمين ويحفظها من كل سوءٍ ومكروه .