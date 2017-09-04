" عمل الرياض " يضبط 13 مخالفة لقرارات الوزارة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

استمرارا لحملاتها التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نفذ فرع الوزارة في منطقة الرياض حملةً تفتيشية على قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية بالعاصمة؛ للتحقق من مدى التزام أصحابها بقرارات التوطين والتأنيث وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتطبيق الأنظمة على المتحايلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ست مخالفات تأنيث وسبع مخالفات للمادة 36 من نظام العمل والتي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها “.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، أن مفتشي العمل مستمرون بمتابعة المنشآت والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكدا أن الجولات الميدانية والزيارات التفتيشية على المجمعات والأسواق والمحال التجارية مستمرة في جميع الأوقات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .