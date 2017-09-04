دراسة: الزواج عن حب يخفف من حدة الخلافات الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت إحدى الاخصائيات في العلاقات الإجتماعية ، أن الدراسات اثبتت أن الزواج عن حب له فوائد كثيرة، مهما كثرث عيوبه، لان الزواج عن حب قد يكون دافعا قويا لاستمرار الحياة الزوجية في كثير من الحالات، مهما تواجدت العقبات وكثرت الاخطاء والذلات، خصوصا تلك التي حدثت بسبب ضغوط الحياة واعبائها .

وأشارت إلى أنه من المهم ان يعي كلا من الزوج والزوجة اللذان جمع الله بينهما تحت سقف واحد والف بين قلوبهما ان العلاقة بينهما لن تكون ثابتة وهادئة على الدوام، فثبات الحال ودوامه من المحال، والعلاقة الزوجية مثلها مثل اي علاقة اخرى قابلة للخلاف والشد والجذب الزواج عن حب كافي لاخماد نار المشاكل الزوجية في كثير من الحالات.

هذا و ينجح الزواج عن حب في اخماد نار كثير من المشاكل الزوجية الناتجة عن رتابة الحياة اليومية ومشكلاتها المتشعبة، والضغوط المادية التي ترهق النفس كثيرا في التفكير، والسبب في ذلك امور كثيرة وهي ان الحب اذا كان حقيقيا، كفيل بأن يحفظ العلاقة من نهاية مأساوية لان الحب الحقيقي يكون بمثابة انذار قوي التأثير على الشريكين اللذان تزوجا عن قصة حب وكافحا سويا، وصبرا طويلا من اجل تحقيق حلم الارتباط ببعضهما البعض .

وفي حالات اخرى قد لا ينجح الزواج عن حب في تحقيق ذلك، لان الحب في هذه الحالة لا يكون حبا حقيقيا، فقد يكون شيئا اخر غيره، لان الحب الحقيقي يعني الوفاء للعشرة، والتعلق بالذكريات الجميلة والتمسك بالمواقف الحياتية التي جمعت بين الشريكين بحلوها ومرها .