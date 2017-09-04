أمين العاصمة المقدسة يتفقد مسالخ " الأهالي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام معالى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار اليوم بجولة تفقدية شملت مسلخ الأمانة بالكعكية ومسلخ ” الأهالي ” رافقه خلالها عدد من المسئولين بالأمانة ، حيث أطلع خلالها على الصالات وتجهيزاتها ومرافقها وطرق أدائها خلالها الموسم ، والمراحل التي نفذتها وطرق الكشف البيطري والكوادر المدربة والاطباء البيطريين ، كما شاهد المرافق المحيطة بها ومواقف السيارات ودورات المياه وحظائر الأغنام والجمال والأبقار ، واطلع على أدائها خلال الموسم ، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بإتباع الاشتراطات الصحية لضمان الاداء بطرق سليمة والمحافظة على الأجواء الصحية لضيوف الرحمن .

و رافق معاليه خلال الجولة كلاً من الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي مدير عام المسالخ والمهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية والمهندس أكرم الحربي مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية وعدد من المسئولين .

وأكد معالى أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة نفذت أعمالها بكفاءة خلال الموسم ، من خلال تطوير قطاعاتها ومرافقتها الخدمية، منوهاً بالعناية والدعم اللذين تلقاهما الأمانة ومشاريعها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبمتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة وإشرافه المباشر على جاهزية جميع الخدمات.