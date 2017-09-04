القوات الموالية لـ " حفتر " تدك داعش بالقرب من سرت بليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قالت القوات الموالية لخليفة حفتر القائد العسكري الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له، إنها نفذت ضربات جوية أمس الأحد، استهدفت متشددين في منطقة عين تاقرفت الواقعة بين سرت الواقعة وسط ساحل ليبيا وبلدة ودان على بعد 230 كيلومتراً إلى الجنوب.

وأوضح الجيش الوطني الليبي أن ذلك جاء بعد توغل المتشددون إلى الجنوب والشرق من مدينة سرت وهى معقلهم الساحلي السابق.

وأثار هذا النشاط المتزايد القلق من احتمال أن يعيد داعش تنظيم صفوفه حول سرت، التي أجبرته قوات محلية وحملة قصف جوي أمريكية على الانسحاب منها في ديسمبر، وقتل معظم المتشددين في القتال الذي استمر قرابة سبعة أشهر، لكن عدداً غير معلوم فر إلى الصحراء.

وكان الجيش الوطني الليبي وكتائب مصراتة على طرفي النقيض في صراع اندلع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011 واستغل تنظيم داعش حالة الفوضى ليجد موطئ قدم له في ليبيا، وسيطر على سرت بالكامل في عام 2015، واتخذ منها قاعدة لمئات المقاتلين الأجانب.