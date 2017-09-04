ذبح 4 آلاف رأس من الماشية بمسلخ أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قال مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة منطقة عسير، عبدالكريم أبو خرشة، أن المسلخ النموذجي بأبها شهد ذبح 1673 رأساً من المواشي في اليوم الأول للعيد، عبارة عن 1073 من الضأن ، 595 من الماعز ، وخمسة أبقار، كما تم ذبح 1257 رأساً من المواشي في اليوم الثاني عبارة عن 800 من ضأن ، 455 ماعز وبقرتين، فيما تم ذبح 814 رأساً من المواشي في اليوم الثالث عبارة عن 540 من الضأن ، 272 من الماعز ، بقرة ، وجمل، ليكون الإجمالي 3708 رؤوس من المواشي خلال ثلاثة أيام.

وتابع ” أبوخرشة ” :أنه شارك 150 كادراً من مختلف التخصصات منهم ستة أطباء بيطريين ، و 15 مشرفًا ، و 40 جزارًا ، و 40 عامل نظافة ، وخمسة رجال أمن وسلامة ، و20 عامل تنزيل للأضاحي ، و20 لتوصيل لحوم ، بعد السماح لأكثر من 30 مطبخاً بالذبح وفق للاشتراطات الصحية والمهنية.

وقال ” أبو خرشة ” : أن الأمانة كثفت عملها خلال إجازة الحج وعيد الأضحى لتسهيل كافة الأعمال الإدارية والميدانية والرقابية .