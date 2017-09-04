ذبح 4 آلاف رأس من الماشية بمسلخ أبها - صحيفة صدى الالكترونية

ذبح 4 آلاف رأس من الماشية بمسلخ أبها
قال مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة منطقة عسير، عبدالكريم أبو خرشة، أن المسلخ النموذجي بأبها شهد ذبح 1673 رأساً من المواشي في اليوم الأول للعيد، عبارة عن 1073 من الضأن ، 595 من الماعز ، وخمسة أبقار، كما تم ذبح 1257 رأساً من المواشي في اليوم الثاني عبارة عن 800 من ضأن ، 455 ماعز وبقرتين، فيما تم ذبح 814 رأساً من المواشي في اليوم الثالث عبارة عن 540 من الضأن ، 272 من الماعز ، بقرة ، وجمل، ليكون الإجمالي 3708 رؤوس من المواشي خلال ثلاثة أيام.
وتابع ” أبوخرشة ” :أنه شارك 150 كادراً من مختلف التخصصات منهم ستة أطباء بيطريين ، و 15 مشرفًا ، و 40 جزارًا ، و 40 عامل نظافة ، وخمسة رجال أمن وسلامة ، و20 عامل تنزيل للأضاحي ، و20 لتوصيل لحوم ، بعد السماح لأكثر من 30 مطبخاً بالذبح وفق للاشتراطات الصحية والمهنية.
وقال ” أبو خرشة ” : أن الأمانة كثفت عملها خلال إجازة الحج وعيد الأضحى لتسهيل كافة الأعمال الإدارية والميدانية والرقابية .
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