طيران استطلاعي إسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

واصل طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا بشكل متعمد قرار مجلس الامن رقم 1701 .

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار انتهكت الأجواء اللبنانية اليوم من فوق مزارع شبعا ونفذت طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا امتدادًا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ثم انكفأت نحو الحدود اللبنانية فالأراضي الفلسطينية المحتلة .