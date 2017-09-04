5 وصفات للوقاية من ألم الأسنان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

لا شك أن مستحضرات معجون الأسنان المصنعة قد تسبب للأسنان ضررًا لذلك لابد من تجنبها واستخدام معجون أسنان طبيعي ومحضر في المنزل بمكونات طبيعية بسيطة ، وهذه المكونات تقوم بتنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس والضعف والتآكل وتقيها من الإصابة بأمراض اللثة المؤلمة. ليس هذا فقط، بل تساعد هذه الوصفات الطبيعية لمعجون الأسنان على تفتيح وتبييض الأسنان وجعلها براقة ولامعة ذات رائحة عطرية قوية ومميزة.

جمعنا لك سيدتي 5 وصفات طبيعية لعمل معجون أسنان في المنزل.

1- معجون أسنان صودا الخبز مع زيت النعناعهذا المعجون من التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل بأسهل الطرق للحصول على أسنان بيضاء خالية من التسوس مع تعقيمها وتنظيفها وإزالة بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. أحضري ربع ملعقة من صودا الخبز واضيفي لها ربع ملعقة صغيرة من الملح مع إضافة عشر قطرات من زيت النعناع وملعقة من الماء وامزجي الخليط جيدًا للحصول على معجون أسنان طبيعي. قومي بأخذ ملعقة من هذا المعجون وضعيه على فرشاة الأسنان وافركي أسنانك جيدا.

2- معجون أسنان ملح البحر مع قشر البرتقالبينما هذه الوصفة السحرية لتحضير معجون الأسنان قوية وفعالة في تطهير الأسنان ومنع تسوسها مع تبييضها وجعلها لامعة وبراقة. يمكنكِ إعداد القليل من مطحون ملح البحر الخشن وكوب من بشر المجفف وضعيهم في إناء واحد واخلطيهم جيدًا. اضيفي لهما عشر قطرات من ماء الأكسجين المعقمة والمطهرة للأسنان وحمايتها من التسوس وأمراض اللثة. يمكنكِ أيضًا إضافة مقدار قليل من كربونات الكالسيوم الموجودة في الصيدليات وامزجي المكونات جيدًا للحصول على معجون أسنان صحي وطبيعي ومفيد لصحة الأسنان.

3- معجون أسنان ماء الورد مع أوراق الفراولةمن المعروف اللذيذة على صحة الأسنان وتبييضها في نفس الوقت وذلك لاحتوائها على مواد طبيعية تساعد في ذلك من أبرزها حمض الماليك الذي يعتبر من اقوى المطهرات الطبيعية الأسنان. ينتج من الفراولة مع ماء الورد الرائع فقد معجون أسنان طبيعي وصحي. أحضري 4 ملاعق من ماء الورد ونصف كوب من أوراق الفراولة المبشورة وملعقتين ونصف من عصير الليمون. اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعي القليل من هذا الخليط على فرشاة الأسنان الخاصة بك وافركي بها أسنانكِ جيدًا يوميًا لتنظيف الاسنان وإزالة بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان بواسطة الفرشاة أو السواك الطبيعي.

4- معجون أسنان بيكربونات الصودا مع هذه الوصفة لتحضير معجون الأسنان في المنزل فهي من أكثر الوصفات الطبيعية المذهلة في تنظيف الأسنان وتعطيرها بأجمل الروائح والعطور الطبيعية. تمنح الفم الشعور بالانتعاش وإزالة الروائح الكريهة والغير محببة للفم نتيجة لتراكم بقايا الأطعمة بين الأسنان وهذه الوصفة هي عبارة عن نصف كوب من بيكربونات الصودا وملعقة من مسحوق القرفة وملعقة صغيرة من زيت القرفة وخمس نقاط من زيت النعناع.

قومي بخلط بيكربونات الصودا مع مسحوق القرفة جيدًا في وعاء نظيف وأبداي بوضع زيت القرفة وزيت النعناع بالتدريج لكيلا يحدث تكتلات للمعجون وبعظ الحصول على عجينة متماسكة قومي بوضع القليل منها على فرشاة الأسنان واغسلي بها أسنانكِ جيدًا قبل النوم يوميًا.

5- معجون أسنان جوز الهند مع خلاصة القرنفلمعجون الأسنان هذا هو مميز ومختلف كثيرًا ويتمتع برائحة للفم ساحرة فهو مكون من المضاد للجراثيم والميكروبات ومحاربة البكتريا المتكونة داخل الفم. يخلط مع أعواد القرنفل ذات النفحات العطرية والمميزة للفم فتكون وصفة مميزة ومذهلة لتعطير الأسنان وتعقيمها. أحضري ربع كوب من الجوز الهند المبشور.

أضيفي عليه ملعقتين كبيرتين من أعواد القرنفل المطحونة مع 5 ملاعق من بودرة السكر الناعم وملعقة من بيكربونات الصودا واخلطي المكونات جيدًا بملعقة كبيرة من الماء حتى تحصلي على معجون أسنان طبيعي وابدئي باستخدامه يوميًا عند وضع ملعقة صغيرة من هذا المعجون على فرشاة الأسنان.