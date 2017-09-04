5 وصفات للوقاية من ألم الأسنان - صحيفة صدى الالكترونية

5 وصفات للوقاية من ألم الأسنان
لا شك أن مستحضرات معجون الأسنان المصنعة قد تسبب للأسنان ضررًا لذلك لابد من تجنبها واستخدام معجون أسنان طبيعي ومحضر في المنزل بمكونات طبيعية بسيطة ، وهذه المكونات تقوم بتنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس والضعف والتآكل وتقيها من الإصابة بأمراض اللثة المؤلمة. ليس هذا فقط، بل تساعد هذه الوصفات الطبيعية لمعجون الأسنان على تفتيح وتبييض الأسنان وجعلها براقة ولامعة ذات رائحة عطرية قوية ومميزة.
جمعنا لك سيدتي 5 وصفات طبيعية لعمل معجون أسنان في المنزل.
1- معجون أسنان صودا الخبز مع زيت النعناعهذا المعجون من التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل بأسهل الطرق للحصول على أسنان بيضاء خالية من التسوس مع تعقيمها وتنظيفها وإزالة بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. أحضري ربع ملعقة من صودا الخبز واضيفي لها ربع ملعقة صغيرة من الملح مع إضافة عشر قطرات من زيت النعناع وملعقة من الماء وامزجي الخليط جيدًا للحصول على معجون أسنان طبيعي. قومي بأخذ ملعقة من هذا المعجون وضعيه على فرشاة الأسنان وافركي أسنانك جيدا.
2- معجون أسنان ملح البحر مع قشر البرتقالبينما هذه الوصفة السحرية لتحضير معجون الأسنان قوية وفعالة في تطهير الأسنان ومنع تسوسها مع تبييضها وجعلها لامعة وبراقة. يمكنكِ إعداد القليل من مطحون ملح البحر الخشن وكوب من بشر المجفف وضعيهم في إناء واحد واخلطيهم جيدًا. اضيفي لهما عشر قطرات من ماء الأكسجين المعقمة والمطهرة للأسنان وحمايتها من التسوس وأمراض اللثة. يمكنكِ أيضًا إضافة مقدار قليل من كربونات الكالسيوم الموجودة في الصيدليات وامزجي المكونات جيدًا للحصول على معجون أسنان صحي وطبيعي ومفيد لصحة الأسنان.
3- معجون أسنان ماء الورد مع أوراق الفراولةمن المعروف اللذيذة على صحة الأسنان وتبييضها في نفس الوقت وذلك لاحتوائها على مواد طبيعية تساعد في ذلك من أبرزها حمض الماليك الذي يعتبر من اقوى المطهرات الطبيعية الأسنان. ينتج من الفراولة مع ماء الورد الرائع فقد معجون أسنان طبيعي وصحي. أحضري 4 ملاعق من ماء الورد ونصف كوب من أوراق الفراولة المبشورة وملعقتين ونصف من عصير الليمون. اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعي القليل من هذا الخليط على فرشاة الأسنان الخاصة بك وافركي بها أسنانكِ جيدًا يوميًا لتنظيف الاسنان وإزالة بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان بواسطة الفرشاة أو السواك الطبيعي.
4- معجون أسنان بيكربونات الصودا مع هذه الوصفة لتحضير معجون الأسنان في المنزل فهي من أكثر الوصفات الطبيعية المذهلة في تنظيف الأسنان وتعطيرها بأجمل الروائح والعطور الطبيعية. تمنح الفم الشعور بالانتعاش وإزالة الروائح الكريهة والغير محببة للفم نتيجة لتراكم بقايا الأطعمة بين الأسنان وهذه الوصفة هي عبارة عن نصف كوب من بيكربونات الصودا وملعقة من مسحوق القرفة وملعقة صغيرة من زيت القرفة وخمس نقاط من زيت النعناع.
قومي بخلط بيكربونات الصودا مع مسحوق القرفة جيدًا في وعاء نظيف وأبداي بوضع زيت القرفة وزيت النعناع بالتدريج لكيلا يحدث تكتلات للمعجون وبعظ الحصول على عجينة متماسكة قومي بوضع القليل منها على فرشاة الأسنان واغسلي بها أسنانكِ جيدًا قبل النوم يوميًا.
5- معجون أسنان جوز الهند مع خلاصة القرنفلمعجون الأسنان هذا هو مميز ومختلف كثيرًا ويتمتع برائحة للفم ساحرة فهو مكون من المضاد للجراثيم والميكروبات ومحاربة البكتريا المتكونة داخل الفم. يخلط مع أعواد القرنفل ذات النفحات العطرية والمميزة للفم فتكون وصفة مميزة ومذهلة لتعطير الأسنان وتعقيمها. أحضري ربع كوب من الجوز الهند المبشور.
أضيفي عليه ملعقتين كبيرتين من أعواد القرنفل المطحونة مع 5 ملاعق من بودرة السكر الناعم وملعقة من بيكربونات الصودا واخلطي المكونات جيدًا بملعقة كبيرة من الماء حتى تحصلي على معجون أسنان طبيعي وابدئي باستخدامه يوميًا عند وضع ملعقة صغيرة من هذا المعجون على فرشاة الأسنان.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10835 ] نشر منذ 9 ساعات
لله الحمد والمنه لم اجرب الم الأسنان والتسوس نهائيا حتى هذه اللحظه
اللهم لك الحمد والشكر …اسناني سليمه معافاه
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.ولكن اسمع ان المها جدا فضيع ويفوق الوصف 😓😓
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10835 ] نشر منذ 9 ساعات
يووووه تريدوني اخلط 😂😂
كل انواع المعجون متوفره الجيدة والرديئه
عليك الدفع فقط 😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10835 ] نشر منذ 9 ساعات
ابوي يقول قديما 👈كنا ننظف اسنانا بفحم
الفحم هذا بواقي الحطب بعد النار
يقول والله يصرن بيض والفم نظيف بدون رائحه
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.يقول والسبب الاخر دائما 👈يمضغون حبة قرنفل في الفم او حبة هيل
طارد قوي لرائحة الفم 😁
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.حتى الخبر اعلاه ذكر 👈القرنفل
درة البسامي[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 9 ساعات
باختصار…يمكن حماية الأسنان من التسوس باستخدام
* السواك باستمرار
* الفرشاة والمعجون ( مع ملاحظة عدم الاستمرار لفترة طويلة على نفس المعجون بل لابد من تغيير نوعه ..والعودة إلى استخدام النوع الأول فيما بعد) باستمرار…
*المضمضة باستخدام الماء والملح واستخدام الغسول الخاص بالأسنان …( باستمرار وخاصة قبل النوم)
نصائح استشاري أسنان…
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12704 ] نشر منذ 9 ساعات
اهم حاجه كل 6 شهور روح لطبيب الاسنان ونظفها وتاكد انها سليمه من التسوس طبعا هذا لا يعني انك تترك الفرشاه والمعجون يوميا قبل النوم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4255 ] نشر منذ 7 ساعات
كل ها الانواع مايحتاج نخربطها😂😊المعجون والفرشاه والسواك خاصه عن نفسي افضله اكثرواموت فيه بعد😂😊واذاطلعت ماارد الا بحزمه منه😂😂😊الفحم صحيح شفت كبارقبل فتره يجربونه وتطلع تلمع تبارك الله😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 3 ساعات
درة البسامي
يسلمو على هالنصائح💐
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9086 ] نشر منذ 3 ساعات
حلو النظافة ي جوجو ماشاء الله عليك
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو عمار
😂😂😂😂
نقطة ضعفي دكتور الاسنان
ذكرتني مره كنت رايح طوارئ من شدة
ألم الاسنان المهم قلت لهم اقرب دكتور
قالو فيه د.منى وبالفعل ما قصرت هدا الالم
وبعد كذا جلسة عصب قالت الدكتورة
بجرب بس خليك فاتح عيونك ولا تقفلها😮
قلت لها يادكتورة مازال احس فيه عصب
استخدمي المخدر ترا ما استحمل
قالت لا تغمض عيونك😂😂
هي تعالج عيون ولا اسنان😂😂😂
المهم اول ما استخدمت جهاز التنظيف
😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨
ما دريت الا هي تصرخ تقول فك يدي😂
من شدة الالم مسكت يدها و لويتها
بدون ما احس😂😂
اعتذرت منها وقلت لها انا اللي احس بالالم
لو انك استخدمتي البنج(المخدر) افضل
😂😂😂😂😂
وطلبت تكمل قلت لها عقب هاللي سويتها
من جدك لي نفس تكملين😅😅
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتازه اخت درة البسامي
كلامك في الصميم شكرا كتير
مو فحم مثل بعض العرب ثروتوا مادري وش جاهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 3 ساعات
امل
يقولون الفلاش يبيض الاسنان
جربيه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 3 ساعات
اخصائي فاضي
😂😂😂😂😂 ايها الشرير😂😂
الله يسعدك متمزع ضحك على النصيحه
بس ماحددت كم مره في اليوم😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4255 ] نشر منذ 2 ساعتين
من حلات ذوقك اخوي لهفه تسلم😊 ههههه😂😊يمدحونه الفلاش مع كلوركس😂😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4255 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه😊لها الدرجه تخافون من خلع السن او لماتروحون لدكاترته😂😊اجل بقول قصتي😊 بعمر 18 او 19سنه تقريبا كان معي سن يوجعني ويتعبني مره وكل يوم بالمستوصفات وعلى طول ملتهب وعيو يخلعونه المهم تغيرت الدكتوره وجتنا سودانيه ورحت لها وقالت كمان ملتهب قلت توكلي الله واخلعيه والي يصير يصير قالت حرام توك صغيره وهوملتهب كمان قلت ماعليك وخلعته والله والحمدلله افتكيت منه ورديت البيت واشترت لي امي ايس كريم وزبادي اتعالج بهاههههه😊😂والكل خاصمني ليه وليه الخلع😂كان حشيتيه وعالجتيه😂😊لاكن لاذي ولاذاك اناخلعتيه😂😊😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسب الحاجه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله اني اخاف من خلع السن او الضرس
ومن شان كذا محافظ على اسناني
ما استخدم فحم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط مسواك ومعجون اسنان
والفلاش يمدحونه بالحيل
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 2 ساعتين
جنو بيه قحطانيه
😂😂😂 ياحسافه ليتك بلعتيه
يقولون يطلع غيره 😂😂😂😂
امزح معك😜سلامتك ومعوضه خير يارب
حرام عمرك صغير بالفعل ليتك حشيتيه😢
💥وش قصة العسكرييييم 😅
انتي شايله لوز ولا ضرس😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17660 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4255 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😊لو ادري خبيته معي عشان ارده😂😊😊🙈🙈 لا والله المهم الفكه منه وموقعه من الاخير مايبين😂😊الله يسلمك😊مدري وصفه كبار فديتهم😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17660 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4255 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😊
برق[ عدد التعليقات: 10772 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتاكلون الشكليطه ياحبّاني وابشروا بالخار
الشكليطه تجيب السوس
ثم علاكم بالحصى بالمساويك أدعك اسنونك بها شوف النتيجه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14237 ] نشر منذ 12 دقيقة
فلاش صاحيين انتوو 😫