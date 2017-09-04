⁠⁠⁠⁠⁠الفضلي يعلن نجاح الخطط التشغيلية للبيئة والمياه والزراعة في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس ” عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ” نجاح الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام، وذلك بجميع القطاعات العاملة في البيئة والمياه والزراعة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة .

و شملت الخطط التشغيلية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقطاعي إنتاج وتوزيع المياه ممثلين بشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.