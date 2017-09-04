 ⁠⁠⁠⁠⁠الفضلي يعلن نجاح الخطط التشغيلية للبيئة والمياه والزراعة في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 4

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠الفضلي يعلن نجاح الخطط التشغيلية للبيئة والمياه والزراعة في الحج

⁠⁠⁠⁠⁠الفضلي يعلن نجاح الخطط التشغيلية للبيئة والمياه والزراعة في الحج
علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس ” عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ” نجاح الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام، وذلك بجميع القطاعات العاملة في البيئة والمياه والزراعة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة .

و شملت الخطط التشغيلية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقطاعي إنتاج وتوزيع المياه ممثلين بشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 16 دقيقة

الحمد لله على فضله ومنه وكرمه…
شكراً للجميع…

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