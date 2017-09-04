فتاة تنتحل صفة ضابط شرطة لإبعاد حبيبها عن الفتيات - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تنتحل صفة ضابط شرطة لإبعاد حبيبها عن الفتيات
ادعت فتاة بريطانية تٌدعى لاورين أديرلي 21 عاماً ، على مدى عامين بأنها شرطية، لتتمكن من إبعاد حبيبها عن النساء الأخريات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الشرطة البريطانية ، القبض على ” لاورين أديرلي ” بتهمة انتحال شخصية شرطية، بالإضافة إلى اتباع سلوك عدائي ضد حبيبها السابق ميشيل لويد (22 عاماً)، حيث أقنعته بأنه جزء من عملية تحقيق تقوم بها الشرطة، وفرضت عليه حظر التجول، ومنعته من الذهاب إلى أماكن معينة، مما أدى إلى تدمير حياته.
واستمعت المحكمة إلى أن لاورين انتحلت صفة شرطية، لمنع السيد لويد من لقاء أصدقائه، أو مواعدة نساء أخريات، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضده، في حال لم يمتثل إلى هذه الأوامر.
وكانت علاقة لاورين مع ميشيل بدأت عام 2014، لكنه انفصل عنها بعد نحو شهرين، وبين ديسمبر (كانون الأول) 2014، وفبراير (شباط) من العام الجاري، تواصلت لاورين مع الضحية من خلال 3 عناوين مزيفة لضباط شرطة، كما أنشأت حسابين وهميين على فيس بوك، تواصلت من خلالهما مع ميشيل، وانتقدته على محاولة إقامة علاقة مع فتيات أخريات.
وأمرت المحكمة بحبس لاورين لمدة 9 أشهر، كما تم منعها من رؤية الضحية، ونص الحكم أيضاً، على أن يقتصر تصفحها للإنترنت، على جهاز كمبيوتر لا يمكن حذف تاريخ التصفح فيه.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10828 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحياة الشقى 😂😂
خليه براحته
مالك وماله
محمد[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيدهم عظيم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33432 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههه حيله جيده ,, بس تحملي تبعاتها ,,
سطام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 دقائق
ياوجه الله تبلاني حبيبٍ كنت أنا أصونه
مصير الحي يتلاقى مدام إن الزمان يدور
تبلاني وصدقهم عواذل ما يحبونه
وأنا إللي ما تخيلته يصدق كذبهم والزور
كثيره حيل غلطاته وأعدي بس لعيونه
تعب قلبي يبرر له تعبت أقول له معذور
وانا داري ومتأكد في أي لحظه ينسونه
ولكن ما بيدي حيله حبيبي ما يطيع الشور
أنادي وما يجاوبني يجاوب لو ينادونه
غريبه حالنا والله مصايبنا تجي بالدور
مع إنه بايع العشره كان الله في عونه
وأحاول فيه ما يسمع وأنا مانيب مجبور
مصيره يعرف ويندم نهار إللي يبعيونه
يجي يوم يترجاني جريح وخاطره مكسور
وانا داري ومتاكد في أي لحظه ينسونه
ولكن ما بيدي حيله حبيبي ما يطيع الشور