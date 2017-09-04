هولندا تنتزع آمال التأهل لمونديال روسيا بثلاثية في شباك بلغاريا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

فازت هولندا بثلاثة أهداف لهدف واحد، على ضيفتها بلغاريا امس الأحد، لتبقي على آمالها في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وسجل للطاحونة ديفي بروبر هدفين، وآرين روبن هدفا.

وكان بروبر دخل التشكيلة على نحو مفاجئ بدلاً من فيسلي سنايدر، وسجل أول أهدافه الدولية بعد مرور 7 دقائق فقط في بداية واعدة للمنتخب صاحب الضيافة الذي لم يفز في آخر 7 مباريات سابقة خاضها على ملعب أمستردام آرينا.

واستفاد الوافد الجديد على نادي برايتون آند هوف البيون الإنجليزي من تمريرة دالي بليند العرضية ليضع فريقه في المقدمة بالشوط الاول.

وقدم بليند تمريرة مماثلة الى روبن ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لكن بلغاريا قلصت الفارق في غضون دقيقتين.

ولعب القائد آيفلين بوبوف ركلة حرة لتمر من بين الدفاع ويلمسها جورجي كوستادينوف قبل أن تدخل الشباك.

واستعاد منتخب هولندا فارق الهدفين في الدقيقة 80 بضربة رأس من بروبر.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة، متفوقاً بنقطة على بلغاريا.