الرائد: نسعى لحل مشكلة جواز سفر شيكابالا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قالت إدارة نادي الرائد اليوم الاثنين، إنها تسعى لحل مشكلة جواز السفر للمحترف المصري شيكابالا وتسهيل عملية خروجه من الأراضي المصرية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها تسعى لحل المشكلة.

وكان من المقرر أن يطير محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك والمعار لصفوف الرائد إلى المملكة أمس الأحد، للانضمام لصفوف فريقه الجديد بشكل رسمى، حيث لم يتمكن من السفر بصحبة البعثة الخميس الماضى عقب انتهاء المعسكر المغلق بالقاهرة لعدم انتهاء إجراءات سفره بسبب أجازة عيد الأضحى المبارك .