استكمالاً للخيانة الإيرانية .. ميليشيا الحوثي تجند " 10آلاف " طفل في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قدرت مصادر حقوقية يمنية قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتجنيد نحو 10 آلاف طفل خلال العام الماضي 2016.

وتجند ميليشيات الحوثي الانقلابية آلاف الأطفال إجباريا، وترسلهم إلى جبهات القتال رغم رفض وممانعة ذويهم، لتقضي على مستقبل اليمن وأطفاله تنفيذا لتعليمات إيران .

وتلحق الميليشيات الأطفال بعد تجنيدهم بجبهات القتال المختلفة، وذلك نظراً لقلة العنصر البشري المقاتل مع المليشيات جراء أرتفاع أعداد قتلاهم في المواجهات الأخيرة.

كما استحدث الأنقلابين مؤخرا معسكرات تدريب لمئات الأطفال في ” المحويت ” ، وأقامت معسكرات أخرى في عمران، ويتم تدريب عشرات الأطفال من المحافظة نفسها ومن محافظة حجة.

والأطفال يتم التغرير بهم، سواء من خلال الإغراءات بأنه سيتم منحهم أسلحة، أو بالقوة بعد اختطافهم من آبائهم، وتمت إعادة العشرات منهم إلى أسرهم قتلى في صناديق خشبية.