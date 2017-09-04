 مبارك  للسعوديين !!  - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 4

    سبتمبر

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مبارك  للسعوديين !! 



لله در السعودية ! العالم من حولها ينظم الحفلات والمهرجانات ، وهي منهمكة لراحة ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج. 

لله در السعوديه ! كم حاولوا طعنها ولازالوا يكابدون في ذلك ؟! وهي صامدة والكل متحرك . 

لله در السعودية ! كم حاولوا تفكيك شعبها وشق صفه ؟! فما يزداد إلا تماسكا وتلاحما شعبا وقيادة. 

لله در السعودية ! كم من ذليل استأجروه ؟! 

 وكم جيشوا من قنوات  فضائية ومواقع تواصل اجتماعية لينالوا منها ؟! وفي كل مرة يأبى الله إلا أن يسقطون . 

اليوم أقول وكلي فخر بعد شكر الله أولا و ثانيا : مبارك لكل سعودي هذا النجاح الباهر الذي حققناه في الحج .

الأرقام تتحدث عن نجاح تنظيم وتسهيل أكبر تجمع يشهده العالم سنويا .. هنا هنا مكة قبلة المسلمين. 

مبارك للسعوديين ؛ لأن هذا النجاح أتعب الحاقدين عليكم  .. ونجاح الحج هو فرحة لكافة المسلمين الأحرار . 

خارج النص :

أرى عجباً فأسكتُ في شجونٍ
وبعضُ الصمتِ يجرحُ كالسّنان


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