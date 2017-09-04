مبارك  للسعوديين !!  - صحيفة صدى الالكترونية

مبارك للسعوديين !!
لله در السعودية ! العالم من حولها ينظم الحفلات والمهرجانات ، وهي منهمكة لراحة ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.
لله در السعوديه ! كم حاولوا طعنها ولازالوا يكابدون في ذلك ؟! وهي صامدة والكل متحرك .
لله در السعودية ! كم حاولوا تفكيك شعبها وشق صفه ؟! فما يزداد إلا تماسكا وتلاحما شعبا وقيادة.
لله در السعودية ! كم من ذليل استأجروه ؟!
وكم جيشوا من قنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعية لينالوا منها ؟! وفي كل مرة يأبى الله إلا أن يسقطون .
اليوم أقول وكلي فخر بعد شكر الله أولا و ثانيا : مبارك لكل سعودي هذا النجاح الباهر الذي حققناه في الحج .
الأرقام تتحدث عن نجاح تنظيم وتسهيل أكبر تجمع يشهده العالم سنويا .. هنا هنا مكة قبلة المسلمين.
مبارك للسعوديين ؛ لأن هذا النجاح أتعب الحاقدين عليكم .. ونجاح الحج هو فرحة لكافة المسلمين الأحرار .
خارج النص :
أرى عجباً فأسكتُ في شجونٍ
وبعضُ الصمتِ يجرحُ كالسّنان
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