مبارك  للسعوديين !!  - صحيفة صدى الالكترونية

لله در السعودية ! العالم من حولها ينظم الحفلات والمهرجانات ، وهي منهمكة لراحة ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.

لله در السعوديه ! كم حاولوا طعنها ولازالوا يكابدون في ذلك ؟! وهي صامدة والكل متحرك .

لله در السعودية ! كم حاولوا تفكيك شعبها وشق صفه ؟! فما يزداد إلا تماسكا وتلاحما شعبا وقيادة.

لله در السعودية ! كم من ذليل استأجروه ؟!

وكم جيشوا من قنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعية لينالوا منها ؟! وفي كل مرة يأبى الله إلا أن يسقطون .

اليوم أقول وكلي فخر بعد شكر الله أولا و ثانيا : مبارك لكل سعودي هذا النجاح الباهر الذي حققناه في الحج .

الأرقام تتحدث عن نجاح تنظيم وتسهيل أكبر تجمع يشهده العالم سنويا .. هنا هنا مكة قبلة المسلمين.

مبارك للسعوديين ؛ لأن هذا النجاح أتعب الحاقدين عليكم .. ونجاح الحج هو فرحة لكافة المسلمين الأحرار .

خارج النص :

أرى عجباً فأسكتُ في شجونٍ

وبعضُ الصمتِ يجرحُ كالسّنان