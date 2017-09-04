سارة نتانياهو تنتظر المحاكمة بتهمة الخداع المالي - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

قالت صحيفة هاآرتس في تقرير لها إن عدد من كبار الخبراء القانونيين يتوقعون محاكمة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتانياهو، بتهمة الخداع المالي بحوالي 400 ألف شيكل.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يقوم المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، بتبليغ سارة نتانياهو قراره هذا بعد الاستماع إلى ادعاءاتها.

وأشارت إلى أن سارة نتانياهو متهمة بطلب وجبات طعام وتشغيل طباخين في منزل رئيس الحكومة خلافاً للأنظمة وبشكل مخادع.

وكانت عائلة نتانياهو اتهمت مدبر المنزل السابق ميني نفتالي، الذي يقود حالياً مظاهرات الاحتجاج ضد نتانياهو، بالمسؤولية عن تضخيم المصروفات.

كما اتهم نتانياهو مدبر المنزل، خلال خطاب القاه في الاسبوع الماضي، بسرقة الطعام من المنزل، إلا أن مسؤولاً في الشرطة قال مؤخراً إن ” الظاهرة التي تم الكشف عنها في قضية منزل رئيس الحكومة متواصلة منذ سنوات، وبدأت قبل بدء نفتالي العمل هناك، وتواصلت بعد إقالته من وظيفته “.