" بي بي سي " توقف خدمتها للتلفزيون البورمي على خلفية أزمة الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “ بي بي سي ” اليوم الإثنين، عن وقف خدمتها باللغة البورمية للتلفزيون البورمي، منددة بفرض “ رقابة ” عليها في بلد يشكل فيه التطرق خصوصاً إلى أقلية الروهينغا المسلمة من المحظورات.

فمن أبريل 2014 تنتج خدمة “ بي بي سي ” من مقرها في رانغون نشرة إخبارية يومية لقناة “ ميانمار تي في ” التي يتابعها حوالى 3,7 مليون مشاهد.

وأعلنت “ بي بي سي ” وقف هذا التعاون، بسبب رفض القناة نشر عدد من برامجها منذ مارس.

وأضافت المجموعة في بيان أن “ بي بي سي لا يمكنها قبول التدخل في برامجها أو فرض رقابة عليها من طرف جهات البث التلفزيوني لأن ذلك ينسف ثقة المشاهدين ”.

وأفاد مسؤول في التلفزيون البورمي رفض الكشف عن هويته أن المشكلة تكمن في استخدام تسمية “ روهينغا ” في برامج بي بي سي، وقال “ انهم ما زالوا يستخدمون كلمة روهينغا التي لا تتلاءم وسياستنا ”.

لكن برامج بي بي سي بالبورمية ستبقى متاحة على موقع القناة البريطانية على الإنترنت، التي شكلت مصدر معلومات مهم لاونغ سان سو تشي أثناء إقامتها الجبرية المطولة في فترة حكم السلطة العسكرية.

وتمتنع رئيسة الحكومة البورمية أونغ سان سو تشي الحائزة على نوبل السلام عن استخدام تسمية “ روهينغا ” ، وتتعرض لانتقادات مكثفة في الخارج بسبب إدارتها لهذا الملف.ويقيم حوالى مليون شخص من هذ الأقلية المسلمة في ولاية راخين غرب بورما، التي لا تعترف بها وتعتبرها بنغلادشية رغم تواجدها في هذه المنطقة منذ أجيال، ما يحرمها من الخدمات الصحية والتعليمية.ولجأ نحو 60 ألف شخص معظمهم من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش هرباً من المعارك في غرب بورما، حيث حرم ما لا يقل عن 250 الف شخص من المساعدات الغذائية بسبب المواجهات بين الجيش والمتمردين.

واندلعت أعمال العنف بعدما هاجم متمردون من الروهينغا في 25 أغسطس نحو 30 مركزاً للشرطة تحت شعار الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة، وعلى الأثر، بدأ الجيش البورمي عملية واسعة النطاق في هذه المنطقة النائية والفقيرة ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار.