عذب البعير قبل الذبح ! - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 5
سبتمبر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولله حرام تتحاسبو
عليك لعنة الله والملائكه ياحيوان
اعوذ باالله من حالهم ,,
همج الكلاب عذبهم الله قبل موتهم ان شاء الله .
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قوقاز[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 16 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولله حرام تتحاسبو
راكاااان[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 13 ساعة
عليك لعنة الله والملائكه ياحيوان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33495 ] نشر منذ 13 ساعة
اعوذ باالله من حالهم ,,
ررر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
همج الكلاب عذبهم الله قبل موتهم ان شاء الله .