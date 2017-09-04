 عذب البعير قبل الذبح ! - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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عذب البعير قبل الذبح !




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 16 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولله حرام تتحاسبو

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 13 ساعة

عليك لعنة الله والملائكه ياحيوان

[ عدد التعليقات: 33495 ] نشر منذ 13 ساعة

اعوذ باالله من حالهم ,,

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

همج الكلاب عذبهم الله قبل موتهم ان شاء الله .

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