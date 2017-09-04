عاد من السفر لحرق زوجته بالأسيد وفر هارباً - صحيفة صدى الالكترونية

أديس أبابا(صدى):

ارتكاب أثيوبي جريمة بشعة بحق زوجته ، حيث ألقى عليها الأسيد الخام ما اسفر عن إصابتها بحروق شديدة بالوجه وأجزاء من جسدها .

تفاصيل القصة بدأت عندما سافر الزوج (هايمانوت كاهسايلو)من اثيوبيا الى اليمن قبل اكثر من عام للعمل، فيما انتقلت الزوجة ” أتسيد نايغوسيم ” (26 عاماً) مع ابنهما الوحيد البالغ من العمر خمس سنوات للإقامة في منزل عائلتها، بمدينة Tigray شمال العاصمة أديس أبابا، الى ان يعود زوجها .

وفي إحدى الليالي عاد الزوج فجأة وطرق باب البيت، فقامت الزوجه وفتحت الباب وتفاجأت لرؤيته وتهلل وجهها بالسعادة، وبدل أن يتعانق الزوجان بلهفة بعد فراق استمر عام ونيّف، بادر الزوج على الفور برش وجهها بـ ” اسيد ناري حارق ” وسكب ما تبقى منه على اجزاء متفرقة من جسمها، وهي تصرخ وتستجدي.

ثم غادر على الفور قبل أن يراه أي أحد من عائلتها، دون أن تعرف الزوجة سبب الجريمة المروعة التي ارتكبها.