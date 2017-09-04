عاد من السفر لحرق زوجته بالأسيد وفر هارباً - صحيفة صدى الالكترونية

عاد من السفر لحرق زوجته بالأسيد وفر هارباً
ارتكاب أثيوبي جريمة بشعة بحق زوجته ، حيث ألقى عليها الأسيد الخام ما اسفر عن إصابتها بحروق شديدة بالوجه وأجزاء من جسدها .
تفاصيل القصة بدأت عندما سافر الزوج (هايمانوت كاهسايلو)من اثيوبيا الى اليمن قبل اكثر من عام للعمل، فيما انتقلت الزوجة ” أتسيد نايغوسيم ” (26 عاماً) مع ابنهما الوحيد البالغ من العمر خمس سنوات للإقامة في منزل عائلتها، بمدينة Tigray شمال العاصمة أديس أبابا، الى ان يعود زوجها .
وفي إحدى الليالي عاد الزوج فجأة وطرق باب البيت، فقامت الزوجه وفتحت الباب وتفاجأت لرؤيته وتهلل وجهها بالسعادة، وبدل أن يتعانق الزوجان بلهفة بعد فراق استمر عام ونيّف، بادر الزوج على الفور برش وجهها بـ ” اسيد ناري حارق ” وسكب ما تبقى منه على اجزاء متفرقة من جسمها، وهي تصرخ وتستجدي.
ثم غادر على الفور قبل أن يراه أي أحد من عائلتها، دون أن تعرف الزوجة سبب الجريمة المروعة التي ارتكبها.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 17 ساعة
اعوذ بالله وش ذا وكأنها ارض براكين ، شكل القات لاعبن براسه لعب اجل جاي من اليمن .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33495 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 13 ساعة
والله احسب الصور اللي تحت
انها فن تلوين الوجه😅 وقاعد ادور
على خرائط العالم😆
طبيعي عندهم الاثيوبيين القتل
شوف عندنا وش سوو🔪🔪🔪
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 8 ساعات
يالطيف
لعب في وجهها حسبي الله عليه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8524 ] نشر منذ 5 ساعات
يهب ياوجهه
وش ذا
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 1 ساعة
اعووذ بالله ..!
اكيد الغيره لها دخل بالموضوع ..!
صارت النفوس ضيقه ومشي تفاهم معهم ..