بلجيكا تمدد اعتقال مغربية من عائلة الإرهابي محمد عبريني - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

قررت محكمة بلجيكية تمديد اعتقال سيدة من أصول مغربية تدعى هاجر عبريني (22 عاماً)، ابنة عم الإرهابي المسجون حالياً في بلجيكا محمد عبريني، أحد المتورطين في تنفيذ هجمات بروكسل في مارس العام الماضي، وجاء قرار المحكمة الاستشارية في مدينة لييج البلجيكية عقب الاستماع إلى أقوال السيدة يوم الجمعة الماضي، وذلك بحسب ما ذكره المحامي المكلف بالدفاع عنها يانيك دي فلامينك لوسائل الإعلام.

ووفقاً لصحيفة “ ده مورخن ” البلجيكية، والتي ذكرت اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني، أن اليونان قامت بتسليم السلطات البلجيكية المرأة قبل عدة أسابيع، بموجب مذكرة توقيف أوروبية على خلفية الاشتباه في تورطها في أنشطة جماعة إرهابية. وكانت محكمة لييج قد أصدرت في يوليو الماضي حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً (مع إيقاف تنفيذ نصف المدة) ضد الزوج السابق للسيدة الشابة، والذي كان يرغب في اصطحابها معه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف داعش هناك.وبحسب الصحيفة، فإن اليونان اعتقلت هاجر عبريني يوم 18 أغسطس الماضي، في جزيرة كورفو، بموجب مذكرة توقيف بلجيكية عممتها الشرطة الأوروبية يوروبول، ومثلت المرأة يوم الجمعة الماضي أمام هيئة التحقيق في محكمة لييج شرق بلجيكا، حيت تقرر تمديد اعتقالها، بحسب ما أفاد محاميها.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات للصحيفة، أن القضاء البلجيكي يشتبه في أن هاجر عبريني حاولت الالتحاق بصفوف داعش في سوريا، وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: “ توصلت التحقيقات إلى أن المرأة كانت تحاول الانضمام إلى مجموعة من الإرهابيين المتحدثين بالفرنسية التابعين لداعش في سوريا، كي تعمل معهم كمترجمة ”.

وكشفت الصحيفة أن المرأة استقلت مركباً بحرياً من إيطاليا إلى مرفأ إيغومينيتسا اليوناني، وأوقفت مساء 18 أغسطس الماضي بجزيرة كورفو اليونانية، بعد تنبيه من السلطات الإيطالية إلى السلطات اليونانية، وقالت الصحيفة أن المرأة الشابة ابنة عم الإرهابي محمد عبريني، المشتبه به الأساسي في اعتداءات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلاً في 22 مارس 2016، وتبناها تنظيم داعش فيما بعد، كما أن عبريني متهم في فرنسا بالقيام بدور لوجيستي في اعتداءات باريس، التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 نوفمبر 2015.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن وكالة الشرطة الأوربية يوروبول كانت قد حذرت في يونيو الماضي، من تزايد دور النساء في تنفيذ هجمات يخطط لها تنظيم داعش، وقال التقرير إنه جرى إحباط عدد كبير من الخطط التي تتعلق بتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي.وجاء في التقرير أن أوروبا واجهت العام الماضي 142 مخططاً إرهابياً، جرى إحباط العدد الأكبر منها، وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب تفجيرات مارس من العام الماضي في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل وإحدى محطات المترو الداخلية، فقد جرى تفادي هجومين آخرين في بلجيكا.