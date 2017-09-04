 مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 4

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح

مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح

مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح
فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية أن مليشيا الحوثي قررت اعتقال الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونقله إلى صعدة، بعد موجة الصدام التي ظهرت بين الطرفين مؤخرا.

يذكر أن التحالف بين الحوثيين والمخلوع، شابه انشقاق، وشهد صدام حاد أسفر عن سقوط قتلى وجرحي.

تزامنا مع تصاعد الصراع بين الحوثيين والمخلوع، هرب عدد كبير من القادة العسكريين والوزراء التابعين لحزب صالح من مناطق الصراع، والتوجه إلى مناطق سيطرت الحكومة الشرعية.


الوسوم:, , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم سلط عليهم …من لا يخافك ولا يرحمهم….

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة

فقد عاثوا في الأرض فساداً ودماراً وقتلاً وتشريداً ….

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 1 ساعة

هرج يا سيدي
كل واحد العن من الثاني

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 25 دقيقة

اذا صح هذا الخبر جماعة الحوثي لهم شعبية جارفه باليمن

[ عدد التعليقات: 5054 ] نشر منذ 11 دقيقة

كنت أحسبه صايم مصلي وأثره العن من اليهودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *