مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية أن مليشيا الحوثي قررت اعتقال الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونقله إلى صعدة، بعد موجة الصدام التي ظهرت بين الطرفين مؤخرا.

يذكر أن التحالف بين الحوثيين والمخلوع، شابه انشقاق، وشهد صدام حاد أسفر عن سقوط قتلى وجرحي.

تزامنا مع تصاعد الصراع بين الحوثيين والمخلوع، هرب عدد كبير من القادة العسكريين والوزراء التابعين لحزب صالح من مناطق الصراع، والتوجه إلى مناطق سيطرت الحكومة الشرعية.