مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح - صحيفة صدى الالكترونية

مليشا الحوثي تعتقل المخلوع علي عبدالله صالح
كشفت مصادر يمنية أن مليشيا الحوثي قررت اعتقال الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونقله إلى صعدة، بعد موجة الصدام التي ظهرت بين الطرفين مؤخرا.
يذكر أن التحالف بين الحوثيين والمخلوع، شابه انشقاق، وشهد صدام حاد أسفر عن سقوط قتلى وجرحي.
تزامنا مع تصاعد الصراع بين الحوثيين والمخلوع، هرب عدد كبير من القادة العسكريين والوزراء التابعين لحزب صالح من مناطق الصراع، والتوجه إلى مناطق سيطرت الحكومة الشرعية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 2 ساعتين
فخار يكسر بعضة
قلعتهم هم وطاريهم
درة البسامي[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم سلط عليهم …من لا يخافك ولا يرحمهم….
درة البسامي[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة
فقد عاثوا في الأرض فساداً ودماراً وقتلاً وتشريداً ….
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 1 ساعة
بداية نهاية الحوثي بإذن الله .
هييموو[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 1 ساعة
هرج يا سيدي
كل واحد العن من الثاني
اساس العروبة[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 25 دقيقة
اذا صح هذا الخبر جماعة الحوثي لهم شعبية جارفه باليمن
سلوى[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة
كان عليه بأن يعرف ذلك من البدايه بأن اعتقال علي عبدالله صالح او قتله من قبل الحوثيين وشيك.
الواقع[ عدد التعليقات: 5054 ] نشر منذ 11 دقيقة
كنت أحسبه صايم مصلي وأثره العن من اليهودي