ناصر القصبي يهاجم عمرو خالد و يصفه بالمعتوه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تتوالى الانتقادات على مدار ثلاث أيام على الداعية المصري عمرو خالد، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال موسم الحج.

وجاء ذلك بسبب مقطع فيديو صوره عمر خالد للتعريف بالحج، وخص به متابعي صفحته على فيسبوك بالدعاء.

إلا أن طريقة عمر خالد المبالغ فيها في التأثر والدموع المنهمرة جلبت له المتاعب على ما يبدو، إذ تم تداول الفيديو بشكل واسع للسخرية .

وجاء من أبرز الساخرين، الفنان ناصر القصبي الذي وصف خالد بالداعية المعتوه وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر الأحد: ” هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر ” فكرة الدعاء ” إلى دروشة ومسخرة مقيتة ” .

وتابع: ” الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثيراً للشفقة “.

وكان خالد قال في مقطع بثه من أمام الكعبة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: ” يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة، اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم “.

وفي مقطع آخر انتشر له، بدا خالد يدعو الله متأثراً بأن يستجيب لـ” كومنت كل شخص يطلب شيئاً على صفحته ” ، مناشداً: ” يارب كل واحد يكتب دعوة في كومنت حققها ” .

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