ناصر القصبي يهاجم عمرو خالد و يصفه بالمعتوه - صحيفة صدى الالكترونية

ناصر القصبي يهاجم عمرو خالد و يصفه بالمعتوه
تتوالى الانتقادات على مدار ثلاث أيام على الداعية المصري عمرو خالد، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال موسم الحج.
وجاء ذلك بسبب مقطع فيديو صوره عمر خالد للتعريف بالحج، وخص به متابعي صفحته على فيسبوك بالدعاء.
إلا أن طريقة عمر خالد المبالغ فيها في التأثر والدموع المنهمرة جلبت له المتاعب على ما يبدو، إذ تم تداول الفيديو بشكل واسع للسخرية .
وجاء من أبرز الساخرين، الفنان ناصر القصبي الذي وصف خالد بالداعية المعتوه وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر الأحد: ” هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر ” فكرة الدعاء ” إلى دروشة ومسخرة مقيتة ” .
وتابع: ” الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثيراً للشفقة “.
وكان خالد قال في مقطع بثه من أمام الكعبة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: ” يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة، اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم “.
وفي مقطع آخر انتشر له، بدا خالد يدعو الله متأثراً بأن يستجيب لـ” كومنت كل شخص يطلب شيئاً على صفحته ” ، مناشداً: ” يارب كل واحد يكتب دعوة في كومنت حققها ” .
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alfahd42[ عدد التعليقات: 11561 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله الله يهديهم جميعا
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 3 ساعات
يبي يكثر من متابعي صفحته اجل جالس يدعي لمتابعيه يا حليله .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18646 ] نشر منذ 3 ساعات
بس الي على صفحتك يشيخ😂😂
يعني الي مو على صفحتك ولا من متابعينك
برى الحسبه
زي الي صلا بنا قبل سنتين
يقول الي عنده جوال يطفيه والي معنده مدري وشو
أنا كنت خلفه مباشرة ف استغربت من كلمة والي معنده
فقلت له والي معنده جوال يشيخ يطلع برى ولا ايش😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 11561 ] نشر منذ 3 ساعات
بس يا ناصر انت مثلك مثله وازود انت تهكمت ب اهل العلم كثير الله يصلحك
كان زمان[ عدد التعليقات: 1343 ] نشر منذ 3 ساعات
كن في نفسك واترك الناس …..
درة البسامي[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 3 ساعات
أسأل الله لنا ولهم الهداية..
مرسيدس[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
العالم ينهض بالعلم وذي الاشكال تتاجر بالدين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبي متابعينك يكثرو
كان دعيت ديركت اللهم كثرهم لأباهي فيهم
وريحت نفسك بدون بكبكة مصطنعة
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8056 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂
قوقاز[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 55 دقيقة
صار الدين تصوير ودعايات محد ركع ركع لا مصورها الله يشل كل واحد يتاجر بدين الاسلام دين ليسه تجاره
البحر الاحمر[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 41 دقيقة
كما قال سموة لاحدكما اكرهكم بالله
الواقع[ عدد التعليقات: 5054 ] نشر منذ 5 دقائق
المسلم يحسّن الضن في اخوه المسلم وهذا ما علمنا نبينا محمد صل الله عليه وسلم