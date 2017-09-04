سحب 85 مليون ريال كل ساعة من أجهزة الصراف الآلي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أن السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية بلغت 425.7 مليار ريال خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي 2017، بمعدل 2.03 مليار ريال يومياً، ونحو 85 مليون ريال كل ساعة.

وتشير بيانات “ساما ” ، إلى أن السحوبات النقدية عبر الشبكة السعودية بلغت 257.6 مليار ريال بنسبة 61%، وعبر المصارف 168.1 مليار ريال بنسبة 39%.

وأوضحت أن المصارف أصدرت 26.5 مليون بطاقة صراف بنهاية عام 2016، حيث ارتفعت بنسبة 18%، مقارنة بـ22.5 مليون بطاقة أصدرتها البنوك السعودية خلال عام 2015، أي بزيادة تصل لنحو 4 ملايين بطاقة.

ووفقا لتقرير صحفية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، فإن معدل السحب من الصرافات الآلية كل ساعة، يبلغ نحو 85 مليون ريال، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب التحليل، توزعت السحوبات النقدية خلال 2017، بين ” الشبكة السعودية ” بنسبة 61 في المائة (257.6 مليار ريال)، و ” المصارف ” بنسبة 39 في المائة (168.1 مليار ريال).