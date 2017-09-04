ملاك مانشستر يونايتد يرفضون بيع النادي لقطر بـ 1.8 مليار جنيه استرلينى - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين، بأن عائلة جلايزر المالكة لنادى مانشستر يونايتد رفضت عرضا ضخما من العائلة المالكة القطرية لشراء النادى الإنجليزى العريق.

وذكرت التقارير، أن الأسرة المالكة فى قطر تقدمت بعرض قيمته 1.5 مليار جنيه إسترلينى لشراء النادى الإنجليزى العملاق، لكن العرض قوبل بالرفض سريعا من قبل ملاك مانشستر يونايتد.

وقررت العائلة المالكة فى قطر رفع العرض إلى 1.8 مليار جنيه إسترلينى، لكنه قوبل بالرفض من جديد من قبل عائلة جلايزر التى نجحت فى تحويل مانشستر يونايتد لأغنى نادى فى العالم بالوقت الحالي.