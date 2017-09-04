مصر تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أدانت مصر التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، معربة عن قلقها البالغ من عدم التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وإجرائها تجربتها النووية السادسة، بما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي فى منطقة شرق آسيا، فضلأ عما يمثله من إضعاف لمنظومة منع الانتشار النووي، والتي تعد معاهدة عدم الانتشار النووي قاعدتها الأساسية.

ودعت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم ، إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي، وما تنص عليه من التسوية السلمية للنزاعات الدولية وحسن الجوار، مبدية قلقها البالغ من استمرار حالة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، بما يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار في المنطقة.