هدد بقتل ناموسة فعاقبه موقع تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

تعرض شاب ياباني لتجميد حسابه الشخصي على موقع تويتر ، عقب تهديده بقتل ناموسه لدغدته أكثر من مره أثناء مشاهدته للتليفزيون .

حيث أعلن الشاب من خلال حساب جديد ، أن موقع تويتر جمد حسابه الشخصي @nemuismywife ، قائلاً ” تم تجميد حسابي السابق نهائياً بعد أن قلت أنني قتلت ناموسة. فهل يمثل ذلك انتهاكاً؟ ”.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لدغت ناموسة مستخدم الحساب @nemuismywife عدّة مرّات خلال مشاهدته التلفزيون. فقام الناشط بعرض الصورة على تويتر بعد نجاحه في قتل الناموسة وغرد قائلاً: ” لماذا تلدغينني فيما أحاول الاسترخاء ومشاهدة التليفزيون؟ موتي (في الواقع لقد مت بالفعل) ”.

ولم يمر وقت طويل حتى تلقى رسالةً من تويتر يبلغه فيها بتجميد حسابه وأنّه لن يكون بوسعه تفعيله مجدداً.