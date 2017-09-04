" سيلفي مع الشيطان " تثير ضجة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثارت صورة التقطها أحد الحجاج لشخص وهو يوثق لنفسه نسك ورمي الجمرات بمنى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد التقطت عدسات إحدى الكاميرات، صورة لحاج يلتقط ” سيلفي ” خلال عملية الرجم، واستقبلت الصورة بتعليقات ” ساخرة ” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علق بعض المغردين على الصورة بقولهم: “ سيلفي مع الشيطان لقطة الموسم ” ، وقال أخر: الحاج بيتصور مع الشيطان!

وتعكس صورة ” الحاج ” المذكور الهوس السائد لدى الكثيرين بالتقاط ونشر الصور على مواقع التواصل، حيث يعجز البعض عن التخلي عن مثل هذه العادات رغم أدائهم لواجباتهم الدينية.