" سيلفي مع الشيطان " تثير ضجة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

” سيلفي مع الشيطان ” تثير ضجة على مواقع التواصل
أثارت صورة التقطها أحد الحجاج لشخص وهو يوثق لنفسه نسك ورمي الجمرات بمنى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد التقطت عدسات إحدى الكاميرات، صورة لحاج يلتقط ” سيلفي ” خلال عملية الرجم، واستقبلت الصورة بتعليقات ” ساخرة ” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث علق بعض المغردين على الصورة بقولهم: “ سيلفي مع الشيطان لقطة الموسم ” ، وقال أخر: الحاج بيتصور مع الشيطان!
وتعكس صورة ” الحاج ” المذكور الهوس السائد لدى الكثيرين بالتقاط ونشر الصور على مواقع التواصل، حيث يعجز البعض عن التخلي عن مثل هذه العادات رغم أدائهم لواجباتهم الدينية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18645 ] نشر منذ 57 دقيقة
نشوف عجايب عند الجمرات أثناء الرجم
الي يرجم بنعال والي يرجم بعلبة ماء
والي يسب الشيطان وهو يرمي
إينتا هيوان
إينتا حومار
إينتا سيم سيم كفيل😱
وأشياء تخالف المنطق
والي لازم يغسل الحصى
والي ينقي أكبر حجر
الله يهديهم بس.