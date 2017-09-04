 " سيلفي مع الشيطان " تثير ضجة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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” سيلفي مع الشيطان ” تثير ضجة على مواقع التواصل

” سيلفي مع الشيطان ” تثير ضجة على مواقع التواصل
عادل الحربي(صدى):

أثارت صورة التقطها أحد الحجاج لشخص وهو يوثق لنفسه نسك ورمي الجمرات بمنى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد التقطت عدسات إحدى الكاميرات، صورة لحاج يلتقط ” سيلفي ” خلال عملية الرجم، واستقبلت الصورة بتعليقات ” ساخرة ” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث علق بعض المغردين على الصورة بقولهم: “ سيلفي مع الشيطان لقطة الموسم ” ، وقال أخر: الحاج بيتصور مع الشيطان!

وتعكس صورة ” الحاج ” المذكور الهوس السائد لدى الكثيرين بالتقاط ونشر الصور على مواقع التواصل، حيث يعجز البعض عن التخلي عن مثل هذه العادات رغم أدائهم لواجباتهم الدينية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18645 ] نشر منذ 57 دقيقة

نشوف عجايب عند الجمرات أثناء الرجم
الي يرجم بنعال والي يرجم بعلبة ماء
والي يسب الشيطان وهو يرمي
إينتا هيوان
إينتا حومار
إينتا سيم سيم كفيل😱
وأشياء تخالف المنطق
والي لازم يغسل الحصى
والي ينقي أكبر حجر
الله يهديهم بس.

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