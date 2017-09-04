هيفاء حسين ترد على منتقدي زواجها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنّانة البحرينية هيفاء حسين، على كل من ينتقد زواجها من المنتج الإماراتي حبيب غلوم، الذي تزوّجته عام 2010.

ونشرت هيفاء ، صورة لها تجمعها بزوجها حبيب غلوم عبر انستجرام وعلقت عليها :أحب أقول للناس اللي شاغلين بالهم فينا أنا وزوجي، ترانا ولله الحمد نحبّ بعض، ومرتاحين مع بعض، والأهم إنّه محترمني كامرأة، وأنا محترمته كزوج، ورجل له خصوصياته وعمله، ومتفاهمين لأبعد الحدود

وأضافت:وبإذن الله إذا ربنا كتب نعيش العمر كله مع بعض ما في شيء بيفرقنا إلا الموت. بويوسف رجل بمعنى الكلمة ومتحمل للمسؤولية، وزوج لا يمكن التفريط فيه، ولا في منّه مثيل، خصوصاً في هالزمن ، وختمت: يعني ياللي معترضين على زواجنا أنصحكم بأنكم لا تشغلون روحكم في أمور خاصة بالغير ولها علاقة بالنصيب، وكتبه رب العالمين وما تمسكم في شيء. أنا مقتنعة منه وهو مقتنع مني، وربي لا يفرقنا عن بعض .