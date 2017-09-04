تسرب زيت أسفل طائرة المدينة يؤخر إقلاعها 90 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

تسبب تسرب زيت من إحدى المعدات أسفل الطائرة السعودية المتجهة اليوم الإثنين من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة فى تأخر إقلاعها 90 دقيقة تم خلالها إستدعاء سيارة مطافىء قامت بإزالة الزيت المتسرب.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه أثناء إستعداد رحلة الخطوط السعودية رقم 316 للإقلاع إلى المدينة المنورة حدث تسرب زيت أسفلها من إحدى المعدات التى تتولى خدمة الطائرة ممايمثل خطورة على الطائرة فتم إستدعاء سيارة المطافىء رقم 9 بأرض المهبط قامت بإزالة بقعة الزيت المتسرب وإستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير حوالى 90 دقيقة.