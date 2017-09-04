امرأة تظلل على زوجها من أشعة الشمس بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

امرأة تظلل على زوجها من أشعة الشمس بالمسجد الحرام
نشرت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة جميلة التقطت في المسجد الحرام، امرأة تظلل على رجل يرجح أنه زوجها وتحجز عنه أشعة الشمس أثناء تأديته الصلاة في صحن الطواف الذي كان يبدو فارغاً.
و أشاد البعض بتصرف الزوجة وأنشد كثيرون أبياتاً من الشعر تعبر عن إعجابهم بالموقف، بينما أوضح ملتقط الصورة المصور رائد اللحياني، أنه التقط الصورة صباح يوم عرفة قبل بدء توافد الحجاج إلى الحرم يوم النحر.
بزبوز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
استمتاع بنيل الأجر وإثارة الحنق في قلوب اللبراليين الذين لا يردون من المرأة أن تكون متمردة كاره للرجال
جميل[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله
فعلا هذه هي الاخلاق النبيلة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17600 ] نشر منذ 1 ساعة
الى لزاماً زوجها يمكن ابوها يمكن اخوها
الله يوفقهم ويسعدهم. اين كانوا
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18645 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا ابوها.