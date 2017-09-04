امرأة تظلل على زوجها من أشعة الشمس بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة جميلة التقطت في المسجد الحرام، امرأة تظلل على رجل يرجح أنه زوجها وتحجز عنه أشعة الشمس أثناء تأديته الصلاة في صحن الطواف الذي كان يبدو فارغاً.

و أشاد البعض بتصرف الزوجة وأنشد كثيرون أبياتاً من الشعر تعبر عن إعجابهم بالموقف، بينما أوضح ملتقط الصورة المصور رائد اللحياني، أنه التقط الصورة صباح يوم عرفة قبل بدء توافد الحجاج إلى الحرم يوم النحر.