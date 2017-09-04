وزير تعليم الانقلاب يعود لأحضان الشرعية في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

غادر اليوم، الاثنين، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها في اليمن، العاصمة صنعاء، متجهاً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل توتر متصاعد بين طرفي الانقلاب؛ مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأضافت مصادر محلية أن حسين حازب وصل الأحد إلى مسقط رأسه في جبل مراد بمحافظة مأرب الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

وكان ” حازب ” قد غرّد عبر حسابه في موقع ” تويتر ” الخميس: ” عندما يكون وطنك وشعبك وتاريخك ووجودك وسلمك الاجتماعي مستهدف، فإن الصمت خيانة والرمادية خيانة، فالسكوت ليس من ذهب في كل الأحوال “.

وسبق أن تعرض ” حازب ” لمضايقات متكررة من قبل مليشيات الحوثيين أثناء عمله في الوزارة، ومُنع من دخولها أكثر من مرة.

وينتمي ” حازب ” إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه ” صالح ” ، حيث يشغل منصب عضو اللجنة العامة للحزب.

وارتفع في الأسابيع الأخيرة منسوب التوتر بين الحوثيين و ” صالح ” ، ووصل الأمر إلى حد اشتباكات مسلحة أودت بحياة قيادي في حزب ” صالح ” ، فيما أخضعت المليشيات الرئيس السابق نفسه للإقامة الجبرية.

واندلعت الأزمة بعد أن اتهمت المليشيات قادة في حزب المؤتمر الشعبي بالخيانة، ومهّدت الطريق لمحاكمتهم.