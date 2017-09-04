 ترامب يلغي تصاريح " الحالمين " ويمهل الكونجرس مهلة لبديل قانوني - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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ترامب يلغي تصاريح ” الحالمين ” ويمهل الكونجرس مهلة لبديل قانوني

ترامب يلغي تصاريح ” الحالمين ” ويمهل الكونجرس مهلة لبديل قانوني
واشنطن(صدى):

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد برنامج كان يمنح تصاريح عمل للأشخاص الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال ولكنه سيعطي الكونجرس مهلة تصل إلى ستة أشهر لإيجاد بديل قانوني .

وذكرت المصادر أن ترامب قرر تأجيل فرض تطبيق قراره بإلغاء البرنامج من أجل إعطاء الكونجرس فرصة لسن قانون كي يحل محله , ويحمي هذا البرنامج نحو 800 ألف شاب وشابة غالبًا ما يطلق عليهم اسم ” الحالمين ” من الترحيل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11533 ] نشر منذ 35 دقيقة

اجلد يا جلاد

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