⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تدين إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أدانت دولة الإمارات إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة عادة إياها مخالفة واضحة وصريحة لإرادة المجتمع الدولي وقراراته وتهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار العالمي.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم ، مجدداً بضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم ، داعية مجلس الأمن الدولي للعمل التصدي لهذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض فرص السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

كما طالبت كوريا الشمالية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ، داعية الأطراف المعنية كافة إلى انتهاج سبيل الحوار والدبلوماسية للحد من التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.