بالفيديو.. اعتداء وحشي على طفل داخل أحد المولات و " العمل " تتابع الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشخص يعنف طفل ويضربه بقسوة، في أحد المولات بالمملكة.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع الفيديو، الذي يظهر أحد الأشخاص، يبدو أنه عربي الجنسية، يقوم بضرب طفل بعربة أطفال دون أدنى رحمة أو شفقة، وسط تعالي صرخات الطفل وعدم تدخل أحد من المتواجدين، فيما قال متناقلو المقطع إن الحادثة وقعت بالراشد مول بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

من جانبه، تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مع المقطع، وأكد أن الجهات المعنية في الوزارة تعمل على الوصول إلى معنف الطفل، طالباً ممن تتوافر لديه أية معلومات تزويد الوزارة بها.

وأكد أن أي شخص يقوم بإيذاء أو إهمال أو تهدد سلامه الطفل، فان النظام سيطبق بحقه.