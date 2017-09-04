 أمريكا توقف التبادل التجاري مع كوريا الشمالية ومتعامليها - صحيفة صدى الالكترونية

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أمريكا توقف التبادل التجاري مع كوريا الشمالية ومتعامليها

أمريكا توقف التبادل التجاري مع كوريا الشمالية ومتعامليها
واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أنه يتجه إلى وقف ” كل التبادلات التجارية ” مع الدول التي تربطها أعمال مع بيونج يانج بعد الإعلان أن كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية جديدة.

ونشر ترامب عبر تويتر إن ” الولايات المتحدة تبحث إمكان وضع حد لكل التبادلات التجارية مع أي بلد تربطه أعمال مع بيونغ يانغ، إضافة إلى خيارات أخرى ” ، ولكن من دون أن يسمي الصين التي تشكل سوقا لـ90 في المئة من الصادرات الكورية الشمالية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11533 ] نشر منذ 36 دقيقة

وين اللي بيردون عليها

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