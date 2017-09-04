قائد القوات البرية يزور الجنود المصابين بالأمير سلطان الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

زار قائد القوات البرية الملكية اللواء فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من الجنود المصابين المنومين بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية.

وقال العريف عامر بن حمود العاطفي الحارثي، إنه وزملاءه سعدوا بزيارة اللواء الأمير فهد بن تركي، ورفعت من معنوياتهم.

وكشف ” الحارثي ” تفاصيل قصة إصابته وهو يدافع عن الحدود الجنوبية من الوطن، حيث قال: كنت ملحقاً باللواء الثامن عشر في جازان، وكان هناك هجوم من العدو على الخطوط الأمامية، ووقع تبادل إطلاق نار كثيف، ساهمنا حينها في تراجع العدو، وخرجت أراقب من شباك مبنى مجاور، فأُصبت برصاصة قناص في يدي اليسرى، واخترقت صدري والرئة لتستقر في فقرة بالظهر.

وأضاف: تم نقلي من منطقة جازان عبر إخلاء طبي إلى مدينة الأمير سلطان الطبية، وأُجريت لي عمليتان باليد اليسرى، وثلاث عمليات بالرئة، وعملية بفقرة الظهر، وتم استخراج الرصاصة.

وأوضح، عقب ذلك فقدت الحركة بالأطراف السفلية، وطلبت العلاج في دولة ألمانيا، وتمت الموافقة لإجراء العلاج الطبيعي والوظيفي.