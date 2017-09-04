بالفيديو.. زوجان يكونان عصابة لسرقة الصيدليات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. زوجان يكونان عصابة لسرقة الصيدليات
شكل رجل مصري عصابة متخصصة في سرقة العقاقير من داخل الصيدليات بمساعدة زوجته ، على طريقة فيلم ” عصابة حماده وتوتو ” .
وأظهر بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، أحد الزوجين وهو يدعي أنه يريد أخذ حقنة كالزوجة وعندما ترك الصيدلي الزوج في الخارج استولى على عدد من علب الأوجمنتين بينما يحمل طفل على يده، ليخرج الصيدلي تاركا المرأة تعدل من ملابسها لتسرق عددا من علب مثبتات الحمل هي الأخرى وهو ما اكتشفه الصيدلي بعد إجراء جرد.
عصابة من راجل وزوجته تخصص سرقة صيدليات
كلاكيت تانى مرة .. عصابة من راجل وزوجته تخصص سرقة صيدليات .. شير وحذر غيرك وساعد فى القبض عليهم .. اللي حصل ان البت بتدخل تطلب تاخد حقنةوالي معاها برا سحب كميه علب اوجمنتين: المساعد لما خلص الحقنةالبت فضلت جوا بحجة تعديل هدومها فتحت التلاجة اخدت كميه انسولين: ولما عملوا جرد تاني لقوا واخدة كميه علب تثبيت حملالاتنين دول عملوا نفس الحكاية في صيدلية تانية في ال21 كان انتشر لها فيديو لعمليه سرقه أخري غير دي{{ صيدليه اسلام سعيد هاشم }}شارع سالم عيد عند تقاطع ابو بكر الرازي متفرع من اسكندرية مطروح كيلو 17 ونصف
Posted by أسواق مصر on Friday, September 1, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 11533 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله