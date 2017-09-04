بالفيديو.. زوجان يكونان عصابة لسرقة الصيدليات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شكل رجل مصري عصابة متخصصة في سرقة العقاقير من داخل الصيدليات بمساعدة زوجته ، على طريقة فيلم ” عصابة حماده وتوتو ” .

وأظهر بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، أحد الزوجين وهو يدعي أنه يريد أخذ حقنة كالزوجة وعندما ترك الصيدلي الزوج في الخارج استولى على عدد من علب الأوجمنتين بينما يحمل طفل على يده، ليخرج الصيدلي تاركا المرأة تعدل من ملابسها لتسرق عددا من علب مثبتات الحمل هي الأخرى وهو ما اكتشفه الصيدلي بعد إجراء جرد.