مدير " جامعة القصيم " يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

هنأ معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام 1438هـ، والقائمين على خدمة ورعاية وتنظيم أفواج حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الداود أن نجاح موسم الحج يعكس قدرة المملكة وقيادتها على حسن التنظيم، والإدارة للحشود الغفيرة المتواجدة في المشاعر المقدسة، والقادمة من شتى بقاع الأرض في موسم الحج، ويبعث برسالة للعالم أجمع أن المملكة هي أرض تنعم بالأمن والسلام والطمأنينة.

وقدم الدكتور الداود شكره للقائمين على خدمة الحجاج من المنظمين ورجال الأمن والمتطوعين على الجهود التي بذلوها حتى يخرج موسم الحج بهذه الصورة الجميلة التي ظهر عليها، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وقيادته .